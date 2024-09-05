Литва поставила «зубы дракона» на границе с Россией

Литва разместила оборонительные укрепления на границе с Россией

Литва разместила оборонительные укрепления «зубы дракона» в городе Панямуне на границе с Россией. Об этом заявил глава министерства обороны республики Лауринас Кащюнас, передает пресс-служба ведомства.

Укрепления поставили перед мостом Луизы (соединяет литовский город с российским Советском), который «является собственностью Российской Федерации», говорится в пресс-релизе. Установленные заграждения могут помочь остановить «агрессию» со стороны России.

Глава Минобороны Кащюнас отметил во время выступления у укреплений, что «важно быть готовым [ко всему], что бы ни случилось».

Ранее министр экономики Литвы сообщила о дополнительном выделении 36 миллионов евро из бюджета на государственную оборону.