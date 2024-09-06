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13:48, 6 сентября 2024Мир

Британский генерал-майор лишился звания из-за приставания к женщине

Independent: британский генерал-майор лишился звания из-за приставания к женщине

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Британский генерал-майор Джеймс Роддис лишился звания из-за приставания в пьяном виде к женщине. Об этом сообщает газета Independent.

Высокопоставленный военный признался, что выпивал с членами зарубежной делегации, которую возглавлял, потом переместился в ресторан и караоке-бар, где трогал за волосы девушку, что попало на видео. Затем он поцеловал ее.

«Это поведение, продолжавшееся несколько минут, привело к обрушению карьеры, на созидание которой он потратил 30 лет, — выдающейся карьеры, за которую он получил множество наград», — отметил представитель Роддиса.

Защита бывшего генерал-майора подчеркнула, что после попытки поцеловать девушку и отсутствия ответа он извинился.

Отмечается, что Роддис был награжден рыцарским Орденом Британской империи и орденом «За выдающиеся заслуги», дважды был удостоен Королевского похвального отличия за выдающиеся заслуги. Кроме того, он нес гроб с телом супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Ранее высокопоставленного британского военного и обладателя ордена Британской империи генерал-майора Чарли Герберта отправили домой из Афганистана из-за выпитой с коллегами бутылки шампанского.

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      Семен Александров
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