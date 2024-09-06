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10:23, 6 сентября 2024Ценности

Бритни Спирс попыталась избавиться от бикини во время танца

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс попыталась избавиться от бикини во время танца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница записала видео, в котором предстала в раздельном купальнике зеленого цвета и черных сапогах. При этом она подвела глаза черным карандашом, распустила волосы и надела чокер на шею.

На протяжении ролика знаменитость принимала откровенные позы и приспускала с бедер плавки от бикини. Кроме того, она взяла черную шляпу и начала прикрывать ею ягодицы, повернувшись к камере спиной.

В августе Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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