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04:23, 6 сентября 2024Ценности

Бывшая «мисс Вселенная» вышла в свет в платье с декольте до талии

Бывшая «мисс Вселенная» Оливия Калпо вышла в свет в платье с декольте до талии
Оливия Калпо

Оливия Калпо. Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо вышла в свет в платье с декольте до талии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

32-летняя манекенщица посетила вечеринку итальянского бренда Bulgari в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость выбрала для данного мероприятия облегающее черное платье до колена с широким декольте до талии, которое частично обнажало ее грудь.

Также бывшая королева красоты надела прозрачные колготки и остроносые туфли на шпильках и выбрала в качестве украшения массивное колье. В то же время она уложила волосы в гладкий пучок, сделала макияж в коричневой гамме и накрасила ногти красным лаком.

Ранее в сентябре Оливия Калпо позагорала в крошечном бикини на пляже в Род-Айленде, США.

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      Карина Черных
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