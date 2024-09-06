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09:56, 6 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего смотрящего за Тюменью осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии

Бывший смотрящий за Тюменью Патрушонок получил 17 лет колонии за вымогательства

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тюменский областной суд вынес приговор в отношении бывшего смотрящего за Тюменью Сергея Патрушева, известного в криминальных кругах как Патрушонок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Патрушева признали виновным по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 210 («Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией)») и 163 («Вымогательство») УК РФ, приговорив к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере двух миллионов рублей. Суд также конфисковал 200 тысяч рублей, принадлежащие осужденному, и удовлетворил иск одного из потерпевших, взыскав 45 тысяч рублей.

Дело в отношении Патрушева было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Они вынесли обвинительный вердикт.

В июле 2020 года Патрушонок создал преступное сообщество, члены которого совершили более десяти вымогательств у жителей Тюмени. Осенью смотрящего и восьмерых его сообщников задержали сотрудники ФСБ – на них нажаловались проститутки, с которых авторитет и его подельники требовали деньги за «крышу».

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      Олеся Мицкевич
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