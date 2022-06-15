Дело «положенца» Тюмени рассмотрит суд присяжных

«Смотрящий» за Тюменью Патрушонок и его подельник предстанут перед судом присяжных

Дело в отношении 63-летнего «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева, известного в криминальных кругах как Патрушонок, и одного из его сообщников Александра Косарева будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Об этом в среду, 15 июня, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отбор присяжных назначен на 13 июля. Дело в отношении еще семи соучастников, обвиняемых в вымогательстве, выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Тюменский районный суд.

Криминального авторитета обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и создании ОПГ. По версии следствия, с 2010 года фигурант был наделен криминальным статусом «положенец».

В июле 2020 года Патрушонок создал преступное сообщество, члены которого совершили более десяти вымогательств у жителей Тюмени. Осенью «смотрящего» и восьмерых его сообщников задержали сотрудники ФСБ после жалоб проституток. По словам потерпевших, авторитет и его подельники требовали с них деньги за «крышу».