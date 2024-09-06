Экс-министра обороны ДНР Стрелкова отправят из колонии на СВО

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков выходит из колонии для отправки на СВО

Бывшего министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, соответствующего разрешения добились адвокаты, защищавшие Стрелкова. Ему заменили лишение свободы на службу в зоне СВО.

Игорь Стрелков — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.