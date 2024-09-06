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14:14, 6 сентября 2024Силовые структуры

Экс-министра обороны ДНР Стрелкова отправят из колонии на СВО

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков выходит из колонии для отправки на СВО

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывшего министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, соответствующего разрешения добились адвокаты, защищавшие Стрелкова. Ему заменили лишение свободы на службу в зоне СВО.

Игорь Стрелков — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

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      Владимир Седов
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