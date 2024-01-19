Бывшему министру обороны ДНР запросили срок за экстремизм. В чем именно обвиняют политика, «оскорбившего Путина»?

Прокурор потребовал для Стрелкова почти 5 лет колонии за экстремистские призывы

Прокуратура запросила бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Гиркину (Стрелкову) наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Кто такой Игорь Гиркин Игорь Гиркин (псевдоним — Игорь Стрелков) — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину.

Государственное обвинение предложило отправить подсудимого в колонию общего режима, а также лишить его права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

Из министра обороны ДНР — в экстремисты

По данным обвинения, 25 мая 2022 года Стрелков прочитал на частной интернет-странице, принадлежащей некоему Михайлову, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием, и сделал репост публикации в свои социальные сети. В результате его задержали 21 июля 2023 года в рамках возбужденного по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ уголовного дела и поместили в московское СИЗО «Лефортово».

Также причинами задержания экс-министра обороны ДНР называют его публичные заявления и обращения нескольких граждан. В декабре 2023 года Стрелков заявил суду, что свою вину не признает.

В день задержания в квартире экс-министра обороны ДНР прошли обыски, об этом рассказала его жена Мирослава Регинская. Тогда адвокат Александр Молохов подтвердил, что Стрелкова увели на допрос по делу об экстремизме.

Позже выяснилось, что заявление на Игоря Стрелкова написал бывший участник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, который работал в военном формировании врачом. Он сам подтвердил, что отправил заявление в Генпрокуратуру за четыре дня до задержания, признав, что не знает, стало ли оно причиной последовавших событий.

Стрелкова я считаю «военной Блиновской»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление Дмитрий Петровский бывший врач ЧВК «Вагнер»

В прошлом году Стрелкова также проверяли на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Тогда он заявил, что не боится обвинения и граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.

Стрелков не раз был замечен в публичных конфликтах — с Рогозиным, Соловьевым и Пригожиным

По высказываниям Игоря Стрелкова можно судить о нем как о довольно резком политике. Так, он вступил в публичную конфронтацию с экс-гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, который предложил Гиркину «отправиться на передовую». В это же время бывшему министру обороны ДНР поступило предложение участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».

Если я и пойду воевать в составе "оркестра" — то уж твое мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем" Игорь Стрелков экс-министр обороны ДНР

Также в декабре 2022 года Игорь Стрелков вызвал на дебаты российского телеведущего Владимира Соловьева. Тогда журналист отказался вступать с экс-министром обороны ДНР в полемику, и Стрелков назвал это ожидаемым.

Это персонаж, который сбежал из Донбасса, которого в Донецке ненавидят так, что представить себе невозможно! Этот дурачок меня пытается вызвать на какую-то беседу. С кем? Пошел вон Владимир Соловьев журналист

Наконец, крайне резко о политике (после того, как против него организовали проверку о дискредитации ВС РФ) высказывался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который в прошлом приглашал Стрелкова вступить в ряды формирования. Он заявил, что Игорю Гиркину никогда больше не стать одним из вагнеровцев, поскольку в первый раз он отклонил предложение «как законченный трус».

Теперь есть мое личное мнение: законченный ублюдок, болтун и бесполезное существо Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

Поводом для проверки Стрелкова на дискредитацию ВС РФ стали видеоролики бывшего военного деятеля Донбасса, в которых он оскорблял представителей российской власти и обвинял руководство страны в том, что полномасштабные военные действия России на Украине не начались в 2014 году.