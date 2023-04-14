Пригожин объяснил невозможность вступления Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил, что предлагал Стрелкову вступить в ЧВК «Вагнер», но тот отказался

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) нет шансов вступить в ряды членов группы. Свою позицию он объяснил в беседе с Telegram-каналом Shot.

Бизнесмен подчеркнул, что в пользу такого решения имеется три аргумента. Во-первых, по его словам, он ранее предлагал Стрелкову стать бойцом ЧВК, но тот отказался и «проявил себя как законченный трус».

Во-вторых, даже в случае если экс-министр будет осужден за дискредитацию армии, попасть в «Вагнер» он не сможет, так как группа больше не принимает в свои ряды заключенных. В-третьих, в нее не могут вступать «обиженные», добавил предприниматель.

«Теперь есть мое личное мнение [о Стрелкове]: законченный ублюдок, болтун и бесполезное существо», — заключил Пригожин.

Ранее Стрелков признался, что не боится обвинения в дискредитации Вооруженных сил России и готов понести ответственность за свои слова. Он также добавил, что граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.

О возможной проверке в отношении Стрелкова стало известно в пятницу, 14 апреля. Поводом стали видеоролики бывшего военного деятеля Донбасса, в которых он оскорблял представителей российской власти и обвинял руководство страны в том, что полномасштабные военные действия России на Украине не начались в 2014 году.