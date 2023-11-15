Завершено следствие по делу Стрелкова

Адвокат Молохов сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова

Следствие по делу бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) о публичных призывах к экстремизму завершено, в ближайшее время его передадут в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил адвокат Александр Молохов. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что он уже ознакомился с материалами, сейчас проходит стадия утверждения прокурором обвинительного заключения. «После этого дело поступит в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме», — указал он.

21 июля Мещанский суд Москвы отправил Стрелкова под арест по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Игорь Гиркин (псевдоним — Игорь Стрелков) — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину.