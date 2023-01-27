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01:42, 27 января 2023Россия

Стрелков ответил на призыв Рогозина «отправиться на передовую»

Стрелков ответил на призыв Рогозина «тебя в ЛНР ждут, вперед, бро»
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Игорь Стрелков (Гиркин)

Игорь Стрелков (Гиркин). Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший глава Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что, принимая решение об участии в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не будет учитывать призыв экс-гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Ответ Стрелкова опубликован в его Telegram-канале.

«Если я и пойду воевать в составе "оркестра" (ЧВК «Вагнер». — Примечание «Ленты.ру») — то уж твое мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем"», — написал Стрелков.

26 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин позвал Стрелкова участвовать в специальной военной операции на Украине в составе штурмового подразделения. Вскоре Стрелков ответил на приглашение Пригожина. Позже экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал Стрелкова перестать «чесать языком» и «отправиться на передовую». «Тебя в ЛНР ждут, вперед, бро», — написал он.

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Марина Совина
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