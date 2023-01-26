Пригожин пригласил Стрелкова в штурмовики ЧВК «Вагнер»

Глава «Вагнера» Пригожин позвал экс-министра обороны ДНР Стрелкова в штурмовики ЧВК

Владелец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин позвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе штурмового подразделения. Предложение Пригожина опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

По словам Пригожина, на должности командира штурмовиков Стрелков сможет найти применение своему боевому опыту.

«Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», — заявил бизмесмен. Он уточнил, что для того чтобы быть зачисленным в состав ЧВК, Стрелкову следует явиться в Луганскую народную республику. При этом глава ЧВК подчеркнул, что у командиров подразделения к экс-министру обороны ДНР есть негативное отношение.

Ранее Стрелков заявил о неудачной попытке поучаствовать в СВО. В своем Telegram-канале он пожаловался, что «попытка № 3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» оказалась безуспешной.

По словам экс-министра обороны ДНР, участвовавшего в военных действиях в составе вооруженного отряда еще в 2014 году, он вновь прибыл в республику 14 октября 2022 года — там он присоединился к мотострелковой бригаде первого корпуса народной милиции ДНР. Позже оказалось, что его вступление в Народную Милицию республики не было согласовано