Дмитрий Рогозин призвал Стрелкова «не чесать языком» и отправиться на передовую

Экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркиня (Стрелкова) перестать «чесать языком» и «отправиться на передовую». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую! Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе вроде бы шанс. Покажи, что ты мужик», — заявил Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» подчеркнул, что если у Стрелкова есть вопросы, он может найти его в Донецке. «Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперед, бро», — резюмировал он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин позвал Стрелкова участвовать в специальной военной операции на Украине в составе штурмового подразделения ЧВК «Вагнер». Вскоре Стрелков ответил на приглашение Пригожина.