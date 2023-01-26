Стрелков ответил на приглашение Пригожина пойти в штурмовики ЧВК «Вагнер»
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) готов рассмотреть приглашение бизнесмена Евгения Пригожина пойти в штурмовики ЧВК «Вагнер». Его ответ опубликовал РБК в Telegram-канале.
Он уточнил, что будет думать над этим предложением, если Пригожин не иронизировал. «В его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — сказал Гиркин.
Соглашаться или не соглашаться вступить в ряды ЧВК бывший министр обороны ДНР будет решать только в том случае, если от Пригожина поступит предложение «в нормальном виде».
Накануне Пригожин позвал Стрелкова участвовать в специальной военной операции на Украине в составе штурмового подразделения ЧВК «Вагнер».
По мнению бизнесмена, на должности командира штурмовиков экс-министр обороны ДНР сможет найти применение своему боевому опыту.
В декабре 2022 года Стрелков рассказал об очередной попытке поучаствовать в спецоперации. В Telegram-канале он посетовал, что «попытка №3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» была безуспешной.