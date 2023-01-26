Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 26 января 2023Россия

Стрелков ответил на приглашение Пригожина пойти в штурмовики ЧВК «Вагнер»

Стрелков заявил РБК, что готов рассмотреть приглашение Пригожина пойти в штурмовики ЧВК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) готов рассмотреть приглашение бизнесмена Евгения Пригожина пойти в штурмовики ЧВК «Вагнер». Его ответ опубликовал РБК в Telegram-канале.

Он уточнил, что будет думать над этим предложением, если Пригожин не иронизировал. «В его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — сказал Гиркин.

Соглашаться или не соглашаться вступить в ряды ЧВК бывший министр обороны ДНР будет решать только в том случае, если от Пригожина поступит предложение «в нормальном виде».

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Накануне Пригожин позвал Стрелкова участвовать в специальной военной операции на Украине в составе штурмового подразделения ЧВК «Вагнер».

По мнению бизнесмена, на должности командира штурмовиков экс-министр обороны ДНР сможет найти применение своему боевому опыту.

В декабре 2022 года Стрелков рассказал об очередной попытке поучаствовать в спецоперации. В Telegram-канале он посетовал, что «попытка №3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» была безуспешной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на условие Зеленского о прекращении конфликта
Тарасова высказалась о приглашении российских спортсменов на Азиатские игры
Россияне отвернулись от новостроек
Британия пообещала Украине поставить танки к концу марта
В России создали новую ракету для дронов и кораблей
Офтальмолог назвала первые признаки развития катаракты
США предупредили Турцию о наказании из-за полетов российских Boeing
Врач назвал виды заед на губах и кардинально разные способы избавиться от них
Швейцария передаст Украине зимнюю одежду
Патриарх Кирилл назвал батюшек самой желанной целью снайперов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.