ОНК: арестованного Стрелкова поместили в московское СИЗО «Лефортово», давления на него нет

Арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в московское СИЗО «Лефортово», об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников, его слова приводит РИА Новости.

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник», — сообщил он.

По информации Мельникова, Стрелков отказался общаться с правозащитниками, однако признаков морального или физического давления на него не выявлено.

21 июля Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего министра Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

