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21:21, 23 июля 2023Силовые структуры

Стрелкова поместили в московское СИЗО «Лефортово»

ОНК: арестованного Стрелкова поместили в московское СИЗО «Лефортово», давления на него нет
Игорь Стрелков (Гиркин)

Игорь Стрелков (Гиркин). Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в московское СИЗО «Лефортово», об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников, его слова приводит РИА Новости.

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник», — сообщил он.

По информации Мельникова, Стрелков отказался общаться с правозащитниками, однако признаков морального или физического давления на него не выявлено.

21 июля Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего министра Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

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    Марина Совина
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