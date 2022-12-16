Соловьев отказался от дебатов со Стрелковым

Игорь Стрелков заявил, что не удивлен отказом Владимира Соловьева от дебатов

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что нисколько не удивлен отказом телеведущего Владимира Соловьева от дебатов с ним. Нежелание Соловьева вступать с ним в спор экс-министр прокомментировал в Telegram.

«Владимир Рудольфович Соловьев отказался от дебатов со мной. Вчера в эфире "Вечера с Соловьевым" — в самом конце он прямо сказал, что ни на какие дебаты со мной не пойдет. Нисколько не удивлен — именно данный ответ и прогнозировал. Мне нечего добавить к написанному ранее», — написал Стрелков.

В выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 15 декабря журналист отказался от дебатов со Стрелковым. «Это персонаж, который сбежал из Донбасса, которого в Донецке ненавидят так, что представить себе невозможно! Этот дурачок меня пытается вызвать на какую-то беседу. С кем? (…) Пошел вон», — заявил ведущий в эфире.

Стрелков вызвал Соловьева на дебаты 14 декабря. Экс-министр обороны ДНР обвинил журналиста в том, что в своих передачах он «рассказывал много нехорошего», а также «обильно и неудержимо лгал» о нем. Стрелков также предложил провести дебаты в прямом эфире и пригласить «нейтрального оператора», который бы вел дополнительную запись.