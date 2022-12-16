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13:06, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Соловьев отказался от дебатов со Стрелковым

Игорь Стрелков заявил, что не удивлен отказом Владимира Соловьева от дебатов

Кадр: Telegram-канал Игоря Стрелкова

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что нисколько не удивлен отказом телеведущего Владимира Соловьева от дебатов с ним. Нежелание Соловьева вступать с ним в спор экс-министр прокомментировал в Telegram.

«Владимир Рудольфович Соловьев отказался от дебатов со мной. Вчера в эфире "Вечера с Соловьевым" — в самом конце он прямо сказал, что ни на какие дебаты со мной не пойдет. Нисколько не удивлен — именно данный ответ и прогнозировал. Мне нечего добавить к написанному ранее», — написал Стрелков.

В выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 15 декабря журналист отказался от дебатов со Стрелковым. «Это персонаж, который сбежал из Донбасса, которого в Донецке ненавидят так, что представить себе невозможно! Этот дурачок меня пытается вызвать на какую-то беседу. С кем? (…) Пошел вон», — заявил ведущий в эфире.

Стрелков вызвал Соловьева на дебаты 14 декабря. Экс-министр обороны ДНР обвинил журналиста в том, что в своих передачах он «рассказывал много нехорошего», а также «обильно и неудержимо лгал» о нем. Стрелков также предложил провести дебаты в прямом эфире и пригласить «нейтрального оператора», который бы вел дополнительную запись.

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Денис Савосин
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