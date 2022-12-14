Стрелков вызвал Соловьева на дебаты

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дебаты

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дебаты. Об этом экс-министр обороны ДНР сообщил в Telegram.

Стрелков обвинил журналиста в том, что в своих передачах он «рассказывал много нехорошего», а также «обильно и неудержимо лгал» о нем. «Я готов на любые публичные дебаты с ним (Соловьевым — прим. «Ленты.ру»), проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке. По любой теме, какую он захочет поднять», — написал он.

Стрелков добавил, что у него есть лишь одно условие для участия в дебатах: они должны проходить в прямом эфире, а «нейтральные операторы» должны вести дополнительную запись. Кроме того, экс-министр обороны ДНР заверил, что готов сам найти площадку для встречи с ведущим.

В то же время Стрелков счел, что Соловьев вряд ли примет его вызов. По его мнению, телеведущий откажется от участия в дебатах, так как не захочет «рисковать своей репутацией».

Стрелков прикрепил к посту запись эфира «Соловьев Live» за 14 декабря. В нем Соловьев критиковал Стрелкова. В частности, он назвал экс-министра обороны ДНР «антипатриотическим блогером, который объясняет верховному командованию, как надо воевать».