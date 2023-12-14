Игорь Стрелков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Обвиняемый в экстремизме экс-министр обороны ДНР Стрелков не признал вину в суде

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) не признал свою вину по делу о призывах к экстремизму в ходе первого судебного заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого.

Следующее заседание по делу состоится 20 декабря. Все они проходят в закрытом режиме.

Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. По информации источников в правоохранительных органах, причиной задержания экс-министра обороны ДНР стали его публичные заявления, а также обращения нескольких граждан.