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15:40, 14 декабря 2023Силовые структуры

Игорь Стрелков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Обвиняемый в экстремизме экс-министр обороны ДНР Стрелков не признал вину в суде

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) не признал свою вину по делу о призывах к экстремизму в ходе первого судебного заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого.

Следующее заседание по делу состоится 20 декабря. Все они проходят в закрытом режиме.

Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. По информации источников в правоохранительных органах, причиной задержания экс-министра обороны ДНР стали его публичные заявления, а также обращения нескольких граждан.

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      Олеся Мицкевич
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