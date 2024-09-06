ЕС выделил Украине новую помощь

ЕК выделила Украине 40 млн евро для энергетической инфраструктуры

Европейская комиссия (ЕК) выделила Украине новую помощь в размере 40 миллионов евро, которые предназначены для энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Из-за продолжающихся боевых действий страдает украинская энергетическая инфраструктура. Поэтому Еврокомиссия приняла решение увеличить объем помощи Украине на 40 миллионов евро», — отметила политик.

Фон дер Ляйен указала, что новый пакет помощи предназначен для проведения «необходимых ремонтных работ, восстановления постоянной работы электричества и отопления».