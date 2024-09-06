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06:31, 6 сентября 2024Из жизни

Эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Профессиональная эскортница из Австралии Мики Дэниелс утверждает, что большая часть ее клиентов не хочет заниматься сексом. Об этом она рассказала в беседе с News.com.au.

«Никто не поверит, но я не сплю с 80 процентами своих клиентов. У меня очень много заказов, когда мужчины говорят, что не хотят секса. Они хотят провести время, занимаясь чем-то другим», — сказала 29-летняя эскортница.

Услуги Дэниелс стоят 1,3 тысячи австралийских долларов (около 80 тысяч рублей), однако она уверяет, что множество мужчин готовы платить такие деньги, чтобы «просто побыть собой». «Многие боятся быть теми, кто есть даже с женами и возлюбленными. Такое ощущение, что большинство мужчин чувствуют себя некомфортно в обычной жизни из-за давления общества, — предположила австралийка. — Поэтому они ищут утешения у эскортниц, которые не будут их осуждать и примут такими, какие они есть».

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Дэниелс рассказала, что большинство клиентов хотят просто поболтать о ее жизни и повседневных делах, чтобы отвлечься от собственных проблем. Эскортница призналась, что чувствует себя эмоционально опустошенной после подобных заказов, потому что старается помочь каждому добрым словом и советом.

При этом некоторые клиенты просят особого отношения. Например, чтобы «с ними нянчились и делали массаж». «А другой парень хотел, чтобы я просто подносила ему напитки в нижнем белье. Они приходят, чтобы получить близость, искру, вещи, которых хотят и заслуживают», — сказала Дэниелс.

Она также отметила, что некоторые мужчины не занимаются с ней сексом, потому что не могут справиться с волнением. Причем часто это случается с молодыми мужчинами, которые, по ее словам, «должны бить копытом». Также от секса отказываются клиенты в тяжелом эмоциональном состоянии — например, те, кто переживает развод.

Ранее Катия Кортес, победившая в номинации «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards — 2024, заявила, что финансовые трудности толкают мужчин в объятья секс-работниц. Клиенты рассказывают ей, что в сумме свидания, подарки девушкам и потраченное на это время оказываются дороже, чем визит к эскортнице.

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      Никита Савин
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