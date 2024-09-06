Германия передаст Украине десятки танков Leopard

Минобороны ФРГ вместе с Данией и Нидерландами передаст Киеву 77 танков Leopard

Германия вместе с Данией и Нидерландами передаст Киеву 77 танков Leopard 1A5 в качестве военной помощи. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Reuters.

Писториус выступил с заявлением на встрече Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн». Он подчеркнул, что в рамках совместного проекта с Данией Берлин уже поставил 58 танков подобной модификации.

«Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — подчеркнул министр. Также Минобороны ФРГ передаст Киеву еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Ранее посол Украины в Бразилии и экс-посол в Германии Андрей Мельник признал нежелание немцев помогать Киеву. По его словам, большая часть немецкого общества выступает за полное замораживание любой помощи Украине.