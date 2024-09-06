Глава МИД Венгрии высмеял критику ЕС из-за проекта рабочих виз для россиян

Сийярто назвал критику Венгрии из-за проекта рабочих виз для россиян нечестной

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач на своей странице в соцсети X сообщил, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал смехотворной критику со стороны государств Европейского союза (ЕС) в адрес Будапешта из-за проекта рабочих виз для граждан ряда стран, в числе которых Россия и Белоруссия.

«Сийярто раскритиковал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных карт, назвав ее "смехотворной и нечестной"», — заявил Ковач.

По его словам, глава МИД указал на «непропорциональное» внимание к Венгрии на фоне того, что в ней находится наименьшее число россиян по сравнению с другими странами ЕС.

Ранее Сийярто осудил идею использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого Западом оружия для ударов по России.