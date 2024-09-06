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20:32, 6 сентября 2024Бывший СССР

Глава «Росатома» сравнил последствия от удара по Курской АЭС с Чернобылем

Лихачев: Чернобыль покажется разминкой, если ВСУ атакуют Курскую АЭС
Алексей Лихачев

Алексей Лихачев. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) покажется разминкой, если будет произведен удар Вооруженными силами Украины (ВСУ) по работающему реактору Курской АЭС. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

По его словам, Чернобыль покажется разминкой в сравнении с тем, что будет, если будет произведен удар по работающему реактору электрической мощностью 1000 мегаватт.

Ранее в Калининграде прошли переговоры российской делегации во главе с Лихачевым и делегации Международного агентства по атомной энергетике, которую возглавил директор агентства Рафаэль Гросси. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны, «Росатома» и Ростехнадзора.

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