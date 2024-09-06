В СПЧ призвали ужесточить правила пребывания мигрантов в России

Глава СПЧ Фадеев призвал ужесточить правила пребывания мигрантов в России

Правила пребывания мигрантов в России необходимо ужесточить. К таким действиям призвал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Правила существования в этой открытой стране должны быть довольно жесткими», — считает он.

По мнению главы СПЧ, Россия не может справиться с потоком мигрантов, которые направляются из бывших республик СССР. В результате на постоянной основе возникают различные проблемы.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мигрантам, которые приезжают в Россию на сезонную работу, нужно запретить привозить с собой семьи. «Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции перебороть, но что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — сказал политик.