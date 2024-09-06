Известная в России оперная певица задолжала налоговой более полумиллиона рублей

Shot: певица Мария Максакова задолжала налоговой более 545 тысяч рублей

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что размер долга налоговой, который необходимо погасить, составляет 545,9 тысячи рублей. Также известно, что в отношении Максаковой ведутся одновременно два исполнительных производства на общую сумму 55 тысяч рублей, пишет источник.

Ранее стало известно, что российские силовики возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, в отношении экс-солистки Мариинского театра.

Максакова окончательно покинула России в 2022 году.