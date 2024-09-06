Известный певец назвал отличие коренных москвичей от приезжих

Солит «Балаган Лимитед» Филин: приезжие москвичи отличаются от коренных спешкой

Приезжие москвичи отличаются от коренных ритмом жизни. Такое мнение высказал солист музыкальной группы «Балаган Лимитед» Дмитрий Филин в интервью «Москвич Mag».

По словам певца, приехавшие покорять столицу люди живут «в иной скорости». Они склонны к спешке, даже если никуда не опаздывают. Филин признался, что не раз замечал такую особенность приезжих москвичей во время гастролей по другим городам, где темп жизни гораздо медленнее.

«Кстати, я заметил, что коренные москвичи более спокойные. Они же у себя дома, им некуда торопиться», — добавил артист.

Ранее режиссер Джаник Файзиев назвал преимущества Москвы перед Парижем и Нью-Йорком. По его словам, российская столица лучше других знаменитых городов мира в том числе из-за наличия центрального отопления.