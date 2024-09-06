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17:23, 6 сентября 2024Ценности

Кардинальная смена имиджа Кайли Дженнер удивила фанатов

Фото: @kyliejenne

Американская телезвезда Кайли Дженнер кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых она запечатлела себя в салоне автомобиля. Дженнер предстала перед камерой в облегающей белой футболке и с новым цветом волос. На кадрах видно, что бизнесвумен решила отказаться от темных прядей, перекрасив их в цвет морской волны.

Поклонники оценили перемены во внешности кумира в комментариях под постом, который набрал более 2,9 миллиона лайков. «Мы ждали твоего возвращения», «Чертовски хороша», «Королева Кайли вернулась», «Вернула наш 2014 год», «Невероятно», — высказывались они.

В августе Кайли Дженнер показала внешность без макияжа после удаления филлеров.

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      Мария Винар
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