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15:51, 6 сентября 2024Наука и техника

Китай запустит миссию по возвращению образцов с Марса в 2028 году

SpaceNews: Китай запустит миссию по возвращению образцов с Марса в 2028 году

Фото: NASA Hubble Space Telescope / Unsplash

Китай планирует запустить миссию Tianwen-3, предполагающую возвращение образцов с поверхности Марса, в 2028 году. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам главного конструктора Tianwen-3 Лю Цзичжуна, миссия предполагает два пуска тяжелой ракеты Long March 5. В рамках одного из них носитель выведет посадочный и взлетный аппараты, а в рамках другого — орбитальный и возвращаемый модули. Вход, спуск и посадка Tianwen-3 будут основываться на технологии, использованной в миссии Tianwen-1.

Не исключено, что в рамках миссии Tianwen-3 для сбора образцов вдали от места посадки могут участвовать беспилотный вертолет и шестиногий ползающий робот.

В марте старший инженер Китайской академии космических технологий Сунь Цзэчжоу, являющийся главным конструктором миссии Tianwen-1, заявлял телеканалу China Central Television (CCTV), что китайская миссия Tianwen-3, в рамках которой планируется доставить с Марса образцы пород, будет запущена в 2030 году.

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      Иван Потапов
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