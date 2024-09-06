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11:38, 6 сентября 2024Россия

Конфликт вооруженных «бородачей в тапочках» с участниками СВО попал на видео

Заблокировавших колонну участников СВО бородатых мужчин с оружием сняли на видео

Вооруженных бородатых мужчин, заблокировавших колонну участников специальной военной операции (СВО) из добровольческой бригады «Эспаньола», сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале бригады.

Как сообщалось ранее, конфликт произошел 3 сентября в районе города Углегорска в Донецкой народной республике. Бойцы «Эспаньолы» пожаловались, что на неизвестные «бородачи в тапочках» представились сотрудниками силовых ведомств и угрожали им, после чего военные были вынуждены привести оружие в боевую готовность. После инцидента в «Эспаньоле» попросили помощи у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

На выложенных кадрах видно заблокировавшие микроавтобус военных черные автомобили без номеров, а также бородатых мужчин с оружием. Также на видео попали сами военные из «Эспаньолы», занявшие боевые позиции с автоматами в руках. На фоне записи слышны громкие крики конфликтующих сторон.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал произошедший ранее дорожный инцидент с участием той же колонны военных. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения», — заявили в «Эспаньоле».

ЖЗЛ
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