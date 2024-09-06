Косметолог раскрыла секрет моложавой внешности Равшаны Курковой

Косметолог Середина сочла генетику секретом моложавой внешности Равшаны Курковой

Дерматолог, косметолог и трихолог Ольга Середина раскрыла секрет моложавой внешности российской актрисы узбекского происхождения Равшаны Курковой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт сочла, что избежать явных признаков старения 44-летней артистке помогают наследственность и правильный уход за кожей. В то же время специалистка обратила внимание на то, что звезда сериалов «Пищеблок» и «А у нас во дворе…» не подвергалась пластическим операциям.

«Глядя на Равшану, однозначно можно сказать, что здесь нет радикальных вмешательств ни пластических хирургов, ни тем более серьезных вмешательств со стороны косметологии. Здесь максимум уходовые процедуры. И, безусловно, базовое — это питание, спорт, режим бодрствования и сна», — заявила врач.

В апреле Равшана Куркова раскрыла секрет своей стройности.