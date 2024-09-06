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20:48, 6 сентября 2024Из жизни

Люди стали искать любовь в супермаркетах при помощи ананасов

В Испании люди стали использовать ананасы для романтических знакомств

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

В Испании устроили флэшмоб, чтобы помочь людям знакомиться в супермаркетах. Об этом пишет Mansfield 103.2.

В городе Бильбао на севере Испании сотрудники супермаркета Mercadon вызвали полицию, когда магазин заполнили люди, складывающие в свои тележки перевернутые ананасы. Как выяснилось, сотни испанцев пришли в сетевые супермаркеты в поисках романтических знакомств. Чтобы найти любовь, участники должны были прийти в Mercadon между 7 и 8 вечера и использовать перевернутый ананас как знак, а затем отправиться в винный отдел. По правилам флэшмоба, если один человек с ананасом встречает другого такого же, и они друг другу нравятся, им следует удариться тележками. После этого пара может начать беседу.

В усложненной версии правил другие предметы в тележке могут давать подсказки о намерениях. Например, если там лежат шоколад или сладости, это означает, что человек ищет долгосрочные отношения. А бобовые или салат означают поиск краткого романтического или сексуального приключения.

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В своем официальном аккаунте TikTok сеть супермаркетов Mercadona отреагировала на флешмоб, разместив видео с ананасом, подписанное словами: «Ананас на полке Mercadona ждет, когда вы пригласите его на свидание». Акция приобрела такую ​​популярность, что в некоторых магазинах почти не осталось ананасов.

После успеха Mercadona другие супермаркеты тоже захотели принять участие во флешмобе. Сеть магазинов Lidl предложила желающим использовать для знакомств арбузы.

Ранее в США мужчина купил место на рекламном щите, чтобы сходить на свидание, и получил сотни откликов. 28-летний житель западной Филадельфии Дэвид Клайн устал от приложений для свиданий, которые заставляли его чувствовать себя недостаточно интересным и ценным, и решил искать любовь при помощи билборда, куда он поместил свои контакты.

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      Антонина Черташ
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