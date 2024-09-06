Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы (МГД). Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Политик воспользовался онлайн-голосованием. «Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов», — сообщил он. Также зампред Совбеза выразил уверенность в том, что россияне примут активное участие в голосовании.
В России стартовали трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу.
По информации Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России, в 83 регионах страны пройдет около четырех тысяч кампаний, в ходе которых будет замещено свыше 35 тысяч мандатов. Проголосовать имеют право около 55 миллионов граждан.