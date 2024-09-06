Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов МГД

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы (МГД). Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Политик воспользовался онлайн-голосованием. «Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов», — сообщил он. Также зампред Совбеза выразил уверенность в том, что россияне примут активное участие в голосовании.

В России стартовали трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу.

По информации Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России, в 83 регионах страны пройдет около четырех тысяч кампаний, в ходе которых будет замещено свыше 35 тысяч мандатов. Проголосовать имеют право около 55 миллионов граждан.