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16:07, 6 сентября 2024Россия

Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов МГД

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы (МГД). Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Политик воспользовался онлайн-голосованием. «Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов», — сообщил он. Также зампред Совбеза выразил уверенность в том, что россияне примут активное участие в голосовании.

В России стартовали трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу.

По информации Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России, в 83 регионах страны пройдет около четырех тысяч кампаний, в ходе которых будет замещено свыше 35 тысяч мандатов. Проголосовать имеют право около 55 миллионов граждан.

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