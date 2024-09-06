В России начался первый день трехдневных выборов. Где и кого выбирают россияне?

В России начался первый день трехдневных выборов в ходе Единого дня голосования

В России начался первый день трехдневных выборов в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу. В том числе голосование проходит в Курской области, страдающей от вторжения ВСУ. Где еще и как голосуют россияне — в материале «Ленты.ру».

По информации Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России в 83 регионах страны пройдет около четырех тысяч кампаний, в ходе которых будет замещено свыше 35 тысяч мандатов. Проголосовать имеют право порядка 55 миллионов граждан.

Голосование в Курской области

После вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области Центризбирком из соображений безопасности отложил голосование на муниципальных выборах в городе Льгове, а также в шести районах региона: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском.

Выборы губернатора Курской области, которые также запланированы на 2024 год, решили не переносить. Комментируя это решение глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что для населения региона «важно иметь понятную и определенную власть». Она добавила, что «период безвластия в таких случаях, неопределенности, может приводить к еще более трагичным последствиям».

Население эвакуированных территорий Курской области может проголосовать на выборах губернатора на участках в других регионах. Помимо этого, голосование организовано в местах временного пребывания жителей.

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Где еще выбирают глав регионов

Помимо Курской области, выборы глав регионов проходят в 20 регионах: Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Тульской, Самарской, Сахалинской, Челябинской областях, а также в Забайкальском, Ставропольском, Хабаровский краях, Башкирии, Калмыкии, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, новых руководителей ряда регионов назначат депутаты законодательных собраний этих субъектов по представлению президента России. В 2024 году таким способом определят глав Ханты-Мансийского автономного округа, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Республики Крым.

Выборы депутатов региональных парламентов

Помимо губернаторов, россияне выбирают депутатов 13 законодательных собраний субъектов федерации. Определение новых составов региональных парламентов в 2024 году проходит в Москве, Севастополе, Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Марий Эл, Тыве, Татарстане, Республике Крым, Хабаровском крае, а также в Брянской, Волгоградской и Тульской областях.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Какие еще выборы проходят в стране

В Хакасии проходят довыборы в Государственную Думу по одномандатному округу №35. Они были назначены после того, как депутат от «Единой России» Сергей Сокол досрочно сложил депутатские полномочия в сентябре 2023 года.

В двух регионах — на Чукотке и в Хакасии — выбирают мэров административных центров — глав Анадыря и Абакана.

Наконец, жители еще 21 регионального центра выбирают депутатов городских собраний. Среди них Хабаровск, Улан-Удэ, Магас, Элиста, Симферополь, Йошкар-Ола, Владикавказ, Чита, Благовещенск, Вологда, Иркутск, Курган, Мурманск, Пенза, Тула, Салехард, Челябинск, Биробиджан, Южно-Сахалинск, Анадырь и Нарьян-Мар.

Проголосовать можно до 20:00 по местному времени. Единый день голосования закончится 8 сентября в 21:00 по Москве, когда последние избирательные участки закроются в Калининградской области — самом западном регионе страны. Далее будет происходить подсчет голосов.