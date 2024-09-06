Глава МИД ФРГ Бербок: посольство в России нужно для получения информации

Посольство в России нужно Германии для получения информации о стране. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Der Spiegel.

Бербок объяснила отказ от возобновления работы посольства Германии в Сирии нежеланием сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом. При этом министр подчеркнула, что работа посольства в России будет сохраняться.

Глава МИД ФРГ указала, что потребность в наличии посольства Германии в стране напрямую зависит от степени разногласий с ее руководством. «Вот почему мы не уехали из России. Вот почему я не закрыла посольство в Тегеране. И именно поэтому мы пытаемся снова присутствовать в Северной Корее», — заявила Бербок.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер назвал «инструментом Кремля» выступающую против помощи Киеву немецкую партию «Союз Сары Вагенкнехт».