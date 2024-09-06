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09:11, 6 сентября 2024Мир

Выступающую против помощи Киеву немецкую партию назвали «инструментом Кремля»

Депутат ФРГ Кизеветтер обвинил «Союз Сары Вагенкнехт» в поддержке позиции России
Родерих Кизеветтер

Родерих Кизеветтер. Фото: Frederic Kern / Imago / Globallookpress.com

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер обвинил партию «Союз Сары Вагенкнехт», выступающую против помощи Украине, в поддержке позиции России и назвал ее «инструментом Кремля». Его слова приводит Politico.

«"Союз Сары Вагенкнехт" поддерживает позицию Кремля и противоречит всем ценностям, которые наша партия традиционно отстаивает», — заявил Кизеветтер.

Сара Вагенкнехт неоднократно выступала за прекращение поставок оружия Киеву и призывала немецкое правительство к диалогу с Москвой. После публикации расследования о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2» политик призвала к прекращению финансирования Украины.

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» также взяла на себя ответственность за сокращение помощи Киеву. Рейтинг ее партии после этого заявления значительно возрос и показал непопулярность нынешнего правительства Олафа Шольца, пишут СМИ.

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