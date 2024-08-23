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09:43, 23 августа 2024Мир

На Западе назвали ответственного за сокращение помощи Украине политика

FT: Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение помощи Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) взяла на себя ответственность за сокращение помощи Украине, так как рейтинг ее партии растет на фоне критики поддержки Киева. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву, заявив, что ее решительное несогласие с вооружением Украины влияет на политику Берлина в отношении конфликта. Ее рост в опросах общественного мнения вносит новую нестабильность в политический ландшафт», — отмечается в материале издания.

В частности, подобные оценки вызваны скорыми региональными выборами в таких землях как Саксония, Тюрингия и Бранденбург, где BSW имеет высокую популярность. Возможная победа данной партии лишь подтвердит непопулярность нынешнего правительства Олафа Шольца и потенциально внесет нестабильность в его политику.

Ранее сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Амира Мохамед Али заявила, что размещение ракет США в Германии может грозить войной в Европе и даже применением ядерного оружия. Она также добавила, что по итогам региональных выборов BSW не пойдет на коалицию ни с одной из партий, которые будут поддерживать данную меру по размещению ракет.

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      Максим Габриелян
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