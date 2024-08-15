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10:38, 15 августа 2024Мир

В Германии заявили об угрозе войны из-за размещения ракет США

Депутат Али: размещение ракет США в Германии может грозить войной

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Размещение ракет США в Германии может грозить войной в Европе и даже применением ядерного оружия. Об этом заявила депутат бундестага, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Амира Мохамед Али в интервью газете Rheinische Post.

«Мы, BSW, используем свой голос, чтобы указать на опасность этого проекта и призвать к тому, чтобы это развертывание не состоялось. Потому что это увеличивает риск войны для Германии, даже ядерной атаки», — рассказала политик.

Али также напомнила, что в сентябре этого года в Германии пройдут выборы в несколько региональных парламентов, включая такие земли, как Саксония, Тюрингия и Бранденбург. По ее словам, BSW не пойдет на коалицию ни с одной из партий, которые будут поддерживать данную меру по размещению ракет.

Ранее глава партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что ракеты США не закроют брешь в обороне, а лишь сделают страну главной мишенью для России. Она также обратила внимание на отказ других европейских стран от размещения американского вооружения «по разумным причинам».

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      Максим Габриелян
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