Мужчина сорвал трансатлантический рейс из-за начавшейся диареи

Самолет Delta совершил аварийную посадку в Нью-Йорке из-за диареи у пассажира

Один из пассажиров авиакомпании Delta сорвал трансатлантический рейс из-за внезапно начавшейся диареи. Об этом сообщается в аккаунте Only In Boston в соцсети X.

Инцидент произошел на борту Airbus A330, летевшего из Бостона, США, в Рим, Италия. Как пишет источник, примерно через час после взлета у путешественника начались «сильные приступы диареи по всему сиденью». Из-за этого самолету пришлось развернуться над Атлантическим океаном и совершить аварийную посадку в Нью-Йорке.

Издание Business Insider уточняет, что там 281 пассажира пересадили на другой борт. Авиакомпания принесла извинения путешественникам за вынужденную задержку и поблагодарила их за терпение.

Это не первый случай, когда рейс Delta пришлось прервать из-за диареи пассажира. Аналогичная ситуация произошла в сентябре 2023 года на борту лайнера, летевшего из Атланты в Барселону.