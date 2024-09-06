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17:06, 6 сентября 2024Путешествия

Мужчина сорвал трансатлантический рейс из-за начавшейся диареи

Самолет Delta совершил аварийную посадку в Нью-Йорке из-за диареи у пассажира

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Один из пассажиров авиакомпании Delta сорвал трансатлантический рейс из-за внезапно начавшейся диареи. Об этом сообщается в аккаунте Only In Boston в соцсети X.

Инцидент произошел на борту Airbus A330, летевшего из Бостона, США, в Рим, Италия. Как пишет источник, примерно через час после взлета у путешественника начались «сильные приступы диареи по всему сиденью». Из-за этого самолету пришлось развернуться над Атлантическим океаном и совершить аварийную посадку в Нью-Йорке.

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Издание Business Insider уточняет, что там 281 пассажира пересадили на другой борт. Авиакомпания принесла извинения путешественникам за вынужденную задержку и поблагодарила их за терпение.

Это не первый случай, когда рейс Delta пришлось прервать из-за диареи пассажира. Аналогичная ситуация произошла в сентябре 2023 года на борту лайнера, летевшего из Атланты в Барселону.

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      Алина Черненко
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