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10:17, 6 сентября 2024Из жизни

Мужчина устроил пожар в игорном заведении из-за проигрыша и не смог выбраться

Китаец поджег игорное заведение в Южной Корее из-за проигрыша

Фото: Unsplash

В Южной Корее мужчина после проигрыша устроил пожар в игорном заведении. Об этом пишет Korean Herald.

В воскресенье, 1 сентября, около двух часов дня в районе Йонам, провинция Чолла-Намдо, в игорном центре начался пожар. От огня пострадало пять человек, один мужчина не выжил. Общий ущерб составил 12,4 миллиона вон (около 827 тысяч рублей). Впоследствии выяснилось, что погибший 60-летний гражданин Китая был виновником случившегося.

Очевидцы рассказали, что пожилой китаец «начал вести себя агрессивно после того, как проиграл деньги». Предположительно, он запер двери и разлил по залу горючее вещество, а затем поджег его, но не смог выбраться из огня. В прокуратуре заявили, что не планируют предъявлять обвинения подозреваемому, поскольку он не выжил.

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При этом в отношении игрового центра будет начата проверка. Южная Корея запрещает азартные игры в заведениях, не зарегистрированных как казино. Игровым центрам для взрослых разрешено выдавать лишь подарочные сертификаты на небольшие суммы в качестве призов, выигрыш не может быть получен наличными.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве священника выгнали из казино после того, как он выиграл эквивалентную 30 тысячам долларов США сумму. Священнослужитель объяснил свой выигрыш помощью бога.

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      Антонина Черташ
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