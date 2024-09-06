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09:35, 6 сентября 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских военных на покровском направлении

Deep State: ВС России вплотную подошли к Горняку на покровском направлении в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные вплотную подошли к городу Горняку, который находится в семи километрах от Курахово на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский военно-аналитический ресурс Deep State в Telegram.

«Враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галицыновке», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать на Курахово и Кураховское водохранилище — к крупным укрепрайонам украинской армии. Кроме того, сообщается о продвижении российских военных в районе Угледара и Великой Новоселки в последние дни.

Ранее о перемещении активности Российской армии на кураховское направление заявляла пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. При этом украинское военное командование отмечает, что высокая интенсивность боев сохраняется и на покровском направлении.

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