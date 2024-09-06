Наблюдатель опроверг сообщения о принуждении военных к голосованию в Хабаровске

Распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о нарушениях на одном из избирательных участков Хабаровска оказались недостоверными, на информацию отреагировали в региональной Общественной палате.
Утверждалось, что на избирательном участке УИК №3 на улице Школьная зафиксирован массовый подвоз военных к ящикам для голосования, избирателей якобы принуждают отдавать свои голоса. К постам прикреплялись фото с выстроившимися в очередь военнослужащими.
В Общественной палате Хабаровского края опровергли информацию о нарушениях. «Общественный штаб связался с наблюдателем, он опроверг данный факт, солдаты действительно голосуют, каждый солдат получает лично в руки свои бюллетени и заходит один в кабинку. Никаких принуждений со стороны командования или иных лиц нет», — заявили там. Также уточнялось, что обстановка на участке спокойная.
Военные находятся на избирательном участке, поскольку военная часть, очевидно, находится в зоне его ответственности. Централизованное посещение военнослужащими пунктов голосования является в России стандартной практикой.
Ранее также распространился фейк о нарушении на одном из УИКов Комсомольска-на-Амуре. Сообщалось, что гражданину на избирательном участке якобы вместе с бюллетенями выдали повестку в военкомат, однако наблюдатели опровергли эту информацию.
Сообщение о том, что военных в Хабаровске массово заставляют голосовать, не получило освещения в российских СМИ.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».