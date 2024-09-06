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18:54, 6 сентября 2024Ценности

Настасья Самбурская сменила имидж

Актриса Настасья Самбурская перекрасилась из брюнетки в блондинку

Кадр: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская сменила имидж и показала результат. Соответствующий снимок публикует «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу HiFi-стриминга «Звук».

37-летняя звезда сериала «Универ» появилась на восьмой презентации новых песен «Вечерний Звук». Для данного мероприятия знаменитость выбрала синее платье с глубоким декольте, украшенное массивным бантом. При этом на фото видно, что Самбурская перекрасилась из брюнетки в блондинку. Свой образ она дополнила колье с камнями.

В августе Настасья Самбурская раскрыла секрет стройности. Звезда призналась, что старается через день заниматься спортом, а также следить за питанием. Так, сохранить фигуру ей помогают периодическое интервальное голодание и отказ от сладкого.

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      Екатерина Ештокина
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