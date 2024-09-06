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14:57, 6 сентября 2024Экономика

На Украине опровергли прогнозы по длительным отключениям света зимой

Глава Минэнерго Галущенко опроверг длительные отключения света на Украине зимой

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Украина нормально пройдет зиму с сохранившимися энергетическими мощностями и теми, что должны быть созданы к отопительному периоду. Об этом в Верховной раде заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он опроверг прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, на который накануне сослался Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В нем говорилось, что в худшем сценарии отключения света и отопления могут быть очень длительными — до 18-20 часов в сутки.

По словам Галущенко, такие оценки условны и имеют мало отношения к реальности. Что касается его ожиданий, то они реализуются только в случае отсутствия новых критических разрушений в энергосистеме в результате ударов. «Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно», — указал министр.

Прогноз, переданный структурой СНБО, в качестве наихудшего сценария рассматривает успешные удары России по объектам энергетики, холодную зиму и работу только шести-семи блоков АЭС. Если будут работать восемь-девять энергоблоков, то отключения не превысят 12 часов.

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