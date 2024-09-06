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08:41, 6 сентября 2024Россия

Опубликованы кадры мощного пожара на заводе в Тульской области

Появились кадры мощного пожара на заводе «Пластик» в Тульской области

В сети появились кадры мощного пожара на заводе «Пластик» в Тульской области. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны шары пламени и огромные облака черного дыма. Судя по видеозаписи, площадь пожара на объекте значительная. Предварительно, она составляет около 1000 квадратных метров.

Никто, предварительно, не пострадал. Возгорание, как отчитались в МЧС, уже ликвидировали. Пожарные не допустили распространения огня на три производственных здания.

Пожар на заводе в Тульской области начался вечером в четверг, 5 сентября. На место ЧП тогда выехали восемь пожарных расчетов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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