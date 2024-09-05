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20:09, 5 сентября 2024Россия

Крупный пожар начался на российском заводе

На заводе в Тульской области начался крупный пожар

Фото: Telegram-канал «МЧС Тульской области»

На заводе «Пластик» в городе Узловая Тульской области начался крупный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по российскому региону.

«В 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: город Узловая, улица Тульская», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место ЧП выехали восемь пожарных расчет и автолестница. Информации о пострадавших, а также о характерах повреждений, на данный момент нет.

Ранее мощный пожар произошел в центре Москвы. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания.

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      Никита Абрамов
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