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11:09, 6 сентября 2024Россия

Памфилова сообщила об открытии избирательных участков в 49 регионах

Памфилова: в 49 регионах, где проходят выборы, открыты участки для голосования

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что в 49 регионах, в которых проходят выборы, открыты участки для голосования. Ее цитирует ТАСС.

Памфилова напомнила, что голосование в 49 регионах будет проходить в течение трех дней. «Повторюсь, в 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в единый день голосования. И только шесть регионов, оставшиеся, минует сия чаша на этот раз», — отметила она.

Глава ЦИК отметила, что члены избирательных комиссий по всей стране помогают друг другу, назвав желание прийти на помощь коллегам отличительной чертой избирательной системы России.

6 сентября в России начался первый день трехдневных выборов в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу. В том числе голосование проходит в Курской области, страдающей от вторжения ВСУ.

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