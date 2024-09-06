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14:21, 6 сентября 2024Бывший СССР

Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

Представлять Армению на саммите БРИКС будет премьер страны Пашинян

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет представлять Ереван на саммите БРИКС в Казани. Об этом порталу News.am сообщила пресс-служба правительства страны.

«Армения примет участие в саммите БРИКС на уровне премьер-министра Никола Пашиняна», — указано в сообщении портала.

Об участии Еревана на саммите в октябре сообщал и глава МИД Армении Мнацакан Сафарян. Дипломат добавил, что Ереван также примет участие в неформальном саммите стран Союза независимых государств, но не уточнил, в каком именно формате.

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      Валентин Карант
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