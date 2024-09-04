Армения подтвердила участие в ноябрьском саммите БРИКС в Казани

Замглавы МИД Армении Сафарян подтвердил участие республики в саммите БРИКС

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян подтвердил участие Еревана в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Он сообщил об этом в ходе общения с журналистами в парламенте республики, передает портал News.am.

«Заместитель министра отметил, что Армения примет участие в саммите БРИКС», — говорится в публикации.

Дипломат добавил, что Ереван также примет участие в неформальном саммите стран Союза независимых государств, но не уточнил, в каком именно формате.

Ранее в МИД России выразили надежду на возобновление сотрудничества с Арменией в Организации договора коллективной безопасности. По словам представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, Армения де-юре остается членом военного блока, но фактически взяла курс на отход от этого сотрудничества.