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12:36, 4 сентября 2024Бывший СССР

Армения подтвердила участие в ноябрьском саммите БРИКС в Казани

Замглавы МИД Армении Сафарян подтвердил участие республики в саммите БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян подтвердил участие Еревана в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Он сообщил об этом в ходе общения с журналистами в парламенте республики, передает портал News.am.

«Заместитель министра отметил, что Армения примет участие в саммите БРИКС», — говорится в публикации.

Дипломат добавил, что Ереван также примет участие в неформальном саммите стран Союза независимых государств, но не уточнил, в каком именно формате.

Ранее в МИД России выразили надежду на возобновление сотрудничества с Арменией в Организации договора коллективной безопасности. По словам представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, Армения де-юре остается членом военного блока, но фактически взяла курс на отход от этого сотрудничества.

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      Глеб Палехов
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