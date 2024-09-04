В МИД России выразили надежду на возобновление сотрудничества с Арменией в ОДКБ

Захарова: Армения остается членом ОДКБ, но фактически отходит от сотрудничества

Армения де-юре остается членом Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), но фактически взяла курс на отход от этого сотрудничества. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она также сообщила, что Россия надеется на возобновление полноценного сотрудничества с Ереваном в ОДКБ.

Ранее в МИД России указали на неизменность обязательств перед Арменией в рамках ОДКБ, отметив при этом, что власти республики отходят от участия в общей работе организации. По мнению директора первого департамента стран СНГ МИД России Микаэля Агасандяна, подобная позиция противоречит интересам армянского народа и «существенно ослабляет национальную безопасность».

До этого Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Киргизии. Информация об этом появилась на сайте организации.