В МИД заявили об отсутствии у Армении альтернативных гарантов стабильности

МИД: для Армении нет альтернативных гарантов стабильности, кроме ОДКБ и России

У Армении нет альтернативных гарантов стабильности, кроме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и России. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян, передает РИА Новости.

Он указал на неизменность обязательств перед Арменией в рамках ОДКБ, отметив при этом, что власти республики отходят от участия в общей работе организации. По его мнению, подобная позиция противоречит интересам армянского народа и «существенно ослабляет национальную безопасность».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Армению союзником России и братской страной, пожелав республике не пойти по пути Украины в политическом плане.